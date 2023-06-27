В Швеции заявили о возможном объявлении бойкота Volvo Cars

Министерство обороны Швеции и администрация города Гётеборг рассматривают возможность объявления бойкота крупнейшему шведскому производителю Volvo Cars. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщила газета Dagens industri.

Это связано с тем, что украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в черный список совладельца Volvo Cars китайскую компанию Geely Holding за то, что та до сих пор продолжает платить налоги в России.

«Это национальный вопрос, который затрагивает большинство ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы он изучался сообща на государственном уровне. Первые контакты между ведомствами уже состоялись», — приводит издание слова пресс-секретаря минобороны Швеции Мари Тисетер.

Ранее, 25 мая, НАПК внесло в список международных «спонсоров войны» американскую компанию Mondelez International, которая в России производит печенья «Юбилейное», Oreo, «Медвежонок Барни» и крекеры TUC, а также шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka и батончик Picnic.

Тогда в Швеции многие, в частности минобороны, администрации городов Гётеборг и Стокгольм, сборная Швеции по футболу, а также авиакомпании SAS и Norwegian объявили бойкот шоколаду Marabou — дочерней компании Mondelez.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных из-за проведения спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.