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Fox News нашел замену ведущему Такеру Карлсону

Fox News отдал эфирное время Такера Карлсона телеведущему Джесси Уоттерсу
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Фото: commons.wikimedia.org/Gage Skidmore
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Американский информационный телеканал Fox News нашел замену главной звезде Такеру Карлсону, отдав его время в эфире ведущему Джесси Уоттерсу. Об этом в понедельник, 26 июня, говорится в сообщении FNC.

«Канал Fox News 17 июля дебютирует с новой линейкой прайм-тайма <...> В 19:00 по времени тихоокеанского и восточного побережий прайм-тайм начинает Лора Ингрэм, Джесси Уоттерс займет слот на 20:00, за ним идет Шон Хэннити, который остается на 21:00, Грег Гатфелд сдвигается на 22:00», — сообщил телеканал.

До недавних пор Уоттерс вел программу, которая начиналась в 19:00.

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24 апреля текущего года Fox News неожиданно объявил, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм покинет сеть. Последний эфир телеведущего состоялся 21 апреля.

Позднее, 27 апреля, Карлсон впервые выступил с видеообращением по поводу своего увольнения с Fox News. По его словам, причиной стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и др.

Между тем Карлсон регулярно появляется в Twitter с собственным шоу. Как стало известно, телекомпания держит ныне отстраненного рейтингового ведущего в штате до 2025 года. В ответ на заявление о нарушении условий контракта из-за запуска авторской передачи журналист Карлсон сослался на первую поправку Конституции США, гарантирующую свободу слова, подчеркивая, что FNC нарушил контракт.

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