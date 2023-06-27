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Эксперты раскрыли способ очистки автомобиля от летних загрязнений

Эксперты «СберАвто» рассказали, как очистить автомобиль от летних загрязнений
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Распространенные летние загрязнения портят внешний вид машины и даже могут ограничивать видимость, однако избавиться от них довольно легко, рассказали 27 июня эксперты «СберАвто».

Следы многочисленных насекомых остаются на поверхности автомобиля после поездок на высокой скорости. Они могут оставлять загрязнения, как на бампере, так и капоте автомобиля.

Поэтому к поездкам на дальние расстояния следует готовиться заранее, советуют специалисты.

«Горячий воск позволит гораздо легче справится со следами насекомых, а также позволит защитить транспортное средство от встречающихся на дороге мелких камней, а также от царапин веток», — отметили в «СберАвто».

Если заранее подготовить автомобиль не удалось, то смыть следы поможет специальный раствор. С использованием растворителей стоит быть осторожными, так как они могут испортить лакокрасочное покрытие.

Следы от дождевой воды можно промыть чистой водой.

«Затем следует помыть авто основательно, используя автомобильный шампунь и мягкую губку, двигаясь от верхней части кузова к нижней, чтобы пыль и грязь не попадала на чистые участки. После чего необходимо протереть автомобиль сухой тряпкой», — добавили специалисты.

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Пыль скапливается на машине в сухую, в период цветения на нем много пыльцы. Особенно это заметно на кузове темного цвета.

«Чтобы удалить пыль и пыльцу, которая осела на частях авто, важно полноценно помыть автомобиль и пройтись по всей его поверхности губкой с крупными порами. Это позволит убрать статическую пыль, которая осталась после после мытья авто под сильным давлением», — продолжили специалисты.

После поездок за город или на пляж на сиденьях и ковриках скапливается песок или сухая трава. Для первоначального удаления грязи надо использовать пылесос, затем стоит очистить салон губкой и моющими средствами.

Багажник автомобиля нуждается летом в тщательной очистке как пылесосом, так и моющим средством, заключили эксперты.

Накануне специалисты «СберАвто» отметили, что по итогам первых пяти месяцев 2023 года россияне чаще всего делали выбор в пользу подержанных машин корейских, японских и немецких производителей, в том числе Kia, Toyota и Hyundai.

Самые популярные автомобили с пробегом по версии «СберАвто»: Kia ― 10%, Toyota ― 9%, Hyundai ― 8%.

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