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Аналитики выяснили предпочтения россиян по подержанным автомобилям

«СберАвто»: россияне чаще всего покупают подержанные авто японских и немецких брендов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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По итогам первых пяти месяцев 2023 года россияне чаще всего делали выбор в пользу подержанных машин корейских, японских и немецких производителей, в том числе Kia, Toyota и Hyundai. Об этом сообщает «РИА Новости» 26 июня со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «СберАвто».

По словам экспертов, за год спрос на японские автомобили увеличился с 23 до 30%, а корейские модели расположились на третьем месте, уступив место немецким машинам: их доля выросла с 16 до 23%.

На четвертом месте неизменно находятся подержанные автомобили российского производства, машины из США ― на пятом. Доля авто французских брендов снизилась с 8 до 5%.

Самые популярные автомобили с пробегом по версии «СберАвто»: Kia ― 10%, Toyota ― 9%, Hyundai ― 8%. Кроме того, возрос интерес к автомобилям с пробегом от BMW и Mercedes-Benz.

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26 июня аналитики платформы «Авито Авто» выяснили, что 43% пользователей сервиса ищут автомобили с пробегом дороже 500 тыс. рублей. 46% респондентов рассматривают два типа кузова, еще 25% выбирают автомобиль трех разных типов кузова, 23% ― один тип. Наименьшее число (4%) составляют те пользователи «Авито Авто», которые ищут машины четырех и более конфигураций кузова.

Внедорожники и седаны стали самыми популярными в этом сегменте.

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