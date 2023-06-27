У Минтруда образовался долг из-за санкций на переводы за границу

У Министерства труда России по состоянию на 27 июня сформировался долг по уплате членских взносов в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО) в размере 33,5 тыс. швейцарских франков (около 3,1 млн рублей). Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета министерства за 2022 год, который есть в распоряжении «Известий».

МАСО — ведущая международная организация, цель которой — осуществление единой мировой политики в сфере соцзащиты населения. В нее входят 156 стран мира.

Задолженность сохраняется в связи с введенными европейскими санкциями на денежные переводы из России, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Поскольку МАСО не является специализированным учреждением ООН, швейцарский банк блокировал переводы денежных средств из РФ на счет ассоциации.

Однако российское министерство продолжает оставаться членом МАСО, несмотря на долг по уплате членских взносов.

В то же время, согласно отчету СП, Минтруд почти в три раза превысил свои прогнозы по доходам в 2022-м. Так, в бюджет министерства поступило 2,3 трлн рублей, хотя ожидалось 0,8 трлн. В основном превышение обусловлено возвратом неиспользованных трансфертов и субсидий за прошлые годы, которые составили 1,6 трлн, отмечается в документе.

При этом расходы ведомство исполнило на уровне 99,6%. Основные траты Минтруда (69%) связаны с мероприятиями по охране семьи и детства, в том числе в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан», сообщил на коллегии СП аудитор Сергей Штогрин.

Также высокий уровень исполнения отмечается по программам «Доступная среда», «Содействие занятости населения» и «Демография», говорится в отчете контрольного органа. Низкие показатели (86%) зафиксированы в рамках оказания помощи по оплате санаторно-курортного лечения, а также проезда к месту лечения и обратно. Это связано с ограничениями, которые действовали в период пандемии, из-за чего многие граждане отказывались от путевок.

Что касается нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой, в основном они были связаны с ведением бюджетного учета, подчеркивается в документе. Большинство из них были устранены еще в ходе проверки.

Ранее, 16 июня, глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что его ведомство не выступает за утверждение шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе (ТК) РФ. Сейчас законодательство в стране дает возможность устанавливать более гибкий график работы, отметил он.