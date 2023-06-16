Минтруд оценил идею о шестидневной рабочей неделе в России

Министерство труда и социальной защиты России не выступает за утверждение шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе (ТК) РФ. Таким мнением в пятницу, 16 июня, поделился глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, в настоящее время законодательство в стране дает возможность устанавливать более гибкий график работы.

«Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», — сказал Котяков в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

Кроме того, он напомнил, что, если человек работает больше стандартных 40 часов, это должно оплачиваться.

Ранее, 10 июня, «Известия» ознакомились с результатами исследования о том, как россияне относятся к переходу на шестидневную рабочую неделю. Опрос провели специалисты сервиса «Авито Работа». Выяснилось, что 64% жителей страны готовы к этому за прибавку к зарплате.

Тогда также сообщалось, что в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Об этом говорится в обращении Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Минтруда Антону Котякову, которое есть в распоряжении «Известий».

Вместе с этим 30 марта появилось предложение ввести сокращенную рабочую неделю. Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявлял, что введение сокращенной рабочей недели может быть одной из мер, которая будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда.