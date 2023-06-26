Реклама
Прямой эфир
Армия
Эксперт из США назвал «Ланцет» массовым убийцей техники ВСУ
Мир
Со здания Харьковского академического театра убрали упоминание о Пушкине
Мир
Главы МИД ЕС не смогли согласовать выделение Киеву нового транша военной помощи
Происшествия
Девушка в Москве госпитализирована после столкновения самокатов
Мир
Полиция Чехии заявила о росте продаж наркотиков из-за украинских беженцев
Мир
Боррель заявил о необходимости создать в ЕС план на случай «нестабильности» в РФ
Мир
«Роскосмос» показал на фото из космоса место ЧП с батискафом в Атлантике
Мир
Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus
Армия
На Украине трижды за месяц объявляли сбор крови из-за потерь при контрнаступлении
Армия
В ДНР рассказали об изменении ситуации после наступлении ВСУ в пользу России
Мир
Минздрав Украины оценил состояние воды в водоемах после ЧС на Каховской ГЭС
Политика
Политолог заявил о столкновении позиций Будапешта и Киева по закарпатским венграм
Мир
Британский генерал оправдал жертвы украинцев выигрышем времени для НАТО

Аэропорт Минвод приостановил работу из-за повреждения ВПП

Росавиация: аэропорт Минвод закрылся на внеплановый ремонт ВПП
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аэропорт Минвод приостановил прием и выпуск самолетов из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе, говорится в сообщении Telegram-канала Росавиации 26 июня.

«В 17:59 в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы», — уточнили в сообщении.

Вероятной причиной дефекта назвали температурное расширение в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта.

Самолеты, следовавшие в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.

Аэропортовые службы приступили к восстановлению выявленного дефекта, добавили в Росавиации. Готовность полосы к использованию ожидается около 23:00 текущего дня.

Светлая полоса: аэропорты перейдут на российское ПО для регистрации пассажиров
Какие авиаузлы уже начали тестировать разработку и сможет ли она заменить зарубежный аналог

Ранее, 20 июня, самолет Sukhoi Superjet 100, летящий из Алма-Аты, совершил аварийную посадку в Минеральных Водах. Как сообщил источник «Известий», причиной аварийной посадки стал отказ двигателя. На борту только экипаж в составе пяти человек. Посадка прошла успешно, никто не пострадал

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023