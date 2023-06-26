Аэропорт Минвод приостановил работу из-за повреждения ВПП

Аэропорт Минвод приостановил прием и выпуск самолетов из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе, говорится в сообщении Telegram-канала Росавиации 26 июня.

«В 17:59 в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы», — уточнили в сообщении.

Вероятной причиной дефекта назвали температурное расширение в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта.

Самолеты, следовавшие в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.

Аэропортовые службы приступили к восстановлению выявленного дефекта, добавили в Росавиации. Готовность полосы к использованию ожидается около 23:00 текущего дня.

Ранее, 20 июня, самолет Sukhoi Superjet 100, летящий из Алма-Аты, совершил аварийную посадку в Минеральных Водах. Как сообщил источник «Известий», причиной аварийной посадки стал отказ двигателя. На борту только экипаж в составе пяти человек. Посадка прошла успешно, никто не пострадал