Аналитик оценила возможное приостановление падения курса турецкой лиры

При дальнейших действиях турецкого центробанка (ЦБ), направленных на ужесточение денежно-кредитная политика (ДКП), падение лиры может приостановится, считает вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова. Об этом она рассказала «Известиям» 26 июня.

Ранее в этот день курс турецкой лиры в очередной раз упал до нового исторического минимума. Так, курс достиг уровня выше 26 лир за доллар. Согласно данным сайта Investing, на международном рынке Forex к 18:58 мск доллар достиг 25,8 лиры.

«После того, как [президент Реджеп Тайип] Эрдоган назначил новых главу минфина и ЦБ Турции, политика ЦБ Турции начала существенно меняться и сейчас направлена в сторону мер, которые помогут вернуть доверие инвесторов. Но на это потребуется время», — отметила Веретенникова.

Она напомнила, что регулятор 22 июня впервые за последние два с лишним года повысил процентную ставку — с 8,5% до 15%. Но рынок счел поднятие ставки недостаточным в условиях масштабов текущей инфляции и лира продолжила падать.

«В воскресенье, [25 июня], Центробанк страны объявил, что отказывается от мер поддержки национальной валюты (использование резервов для поддержания курса). Также отменяет ряд мер, которые позволяли государству контролировать и в значительной степени управлять долговыми, кредитными и валютными рынками и были направлены на стимулирование населения хранить сбережения в лирах», — уточнила эксперт.

По ее словам, в настоящее время вмешательство государства в установление курса существенно снижается и определение курса происходит рыночным путем. Она подчеркнула, что это будет способствовать возвращению доверия инвесторов и при дальнейших шагах ЦБ, направленных на ужесточение ДКП, падение может приостановится.

«Для российских туристов, с одной стороны, такой курс является выгодным и позволяет обменивать валюту на хороших условиях. Но, с другой стороны, высокая инфляция в Турции сохраняется и цены постоянно растут, что нивелирует результат от выгодного обмена валюты», — добавила Веретенникова.

22 июня аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объяснил, что рост ключевой ставки рефинансирования всегда ведет к замедлению темпов экономического роста из-за подорожания кредитов и снижению деловой активности на этом фоне. После повышения ставок в стране он спрогнозировал резкое замедление темпов экономического роста.Однако он выразил мнение, что в дальнейшем курс турецкой лиры может начать расти, так как, несмотря на то что ставку подняли не на таком уровне, как ожидалась, ее всё же повысили почти в два раза, а значит, заимствования в турецких лирах подорожают.

При этом он рассказал, что пока лира дешевеет, туры для туристов тоже дешевеют (если туроператор оставил прежние цены в лирах). Но если цены на путевки установлены в американских долларах, то туроператоры получат больше, чем раньше средств при конвертации их в турецкие лиры, а для туристов ничего не измениться.