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Гинеколог рассказала о влиянии лишнего веса на репродуктивное здоровье женщин

Гинеколог Орфанова: лишний вес у женщин может приводить к бесплодию
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Luc Nobout
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Избыточный вес может приводить к целому ряду проблем со здоровьем у женщин, в том числе бесплодию, различным осложнениям беременности, онкологическим заболеваниям. Об этом «Известиям» 27 июня рассказала врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач высшей категории Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Идилия Орфанова.

Врач отметила, что жировая ткань — это активный эндокринный орган, который вырабатывает и выделяет в кровь ряд гормонов, включая эстрогены.

«При избыточном весе у женщин происходит увеличение жировой ткани, что может приводить к чрезмерному выделению эстрогенов. А это, в свою очередь, к различным проблемам со стороны репродуктивной системы, в том числе нарушениям менструального цикла, бесплодию и болезням яичников. Также повышенный уровень эстрогенов может увеличивать риск развития рака молочной железы и рака эндометрия (тела матки)», — рассказала Орфанова.

Кроме того, по ее словам, избыточный вес у женщин может привести к развитию инсулинорезистентности, повышенному уровню инсулина в крови и повреждению яичников. А это, в свою очередь, может стать причиной возникновения бесплодия и других проблем со стороны репродуктивной системы.

«У беременных женщин с избыточным весом увеличивается риск прерывания беременности, развития диабета беременных, высокого кровяного давления, преэклампсии, и других осложнений. Кроме того, дети, рожденные от матерей с избыточным весом, более склонны к развитию сахарного диабета второго типа, ожирения и других заболеваний», — добавила гинеколог.

Поэтому перед планированием беременности, если у женщины есть избыточный вес, она рекомендовала обратиться к врачу за консультацией по вопросам здорового питания и умеренной физической активности, чтобы снизить риск возникновения этих проблем.

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Ранее, 2 июня, врач общей практики, психолог и психосоматолог Екатерина Тур назвала три самые распространенные психосоматические причины набора веса. По ее словам, причины всегда кроются в психосоматике — лишние килограммы говорят об испытываемом человеком стрессе, эмоциональных страданиях или неявных расстройствах пищевого поведения (РПП).

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