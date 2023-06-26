Девушка в Москве госпитализирована после столкновения самокатов
Два самоката столкнулись в Москве 25 июня, с серьезными травмами госпитализирована 18-летняя девушка. Об этом 26 июня сообщил «Известиям» осведомленный источник.
По его словам, ДТП произошло в 19:30 воскресенья в переулке Лубочном в центре российской столицы. По предварительной информации, 15-летний подросток из Мытищ сбил 18-летнюю девушку.
Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа госпитализировали в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
Правоохранители начали доследственную проверку.
Ранее, 24 июня, ведущая актриса московского театра «Ленком» Алена Митрошина получила травмы в результате наезда электросамоката. По данным пресс-службы театра, несовершеннолетний юноша, сбивший актрису, ехал не по правилам.