Путин продлил действие особых мер в ТЭКе в связи с установлением предельной цены на нефть

Президент России Владимир Путин продлил ответные меры со стороны РФ на введение потолка цен на отечественную нефть и нефтепродукты. Соответствующий указ опубликован 26 июня на официальном портале правовой информации.

Документ продлевает действие ответных мер с 30 июня до 31 декабря 2023 года.

Потолок цен был введен 5 декабря 2022 года странами G7. Тогда же Путин отреагировал на это решение запретом на поставки в государства, в договорах с которыми будет фигурировать лимит цен.

С 5 февраля 2023 года действуют такие же ограничения на морские поставки нефтепродуктов из РФ, действует потолок цены на уровне $100 за баррель для бензина и дизельного топлива, $45 за баррель на нефтепродукты с низкой добавленной стоимостью.

7 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не признает никакого потолка цен на нефть, Москва работает так, чтобы система не наносила ущерб ее интересам.

В середине марта текущего года ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович сказал, что чересчур сильное снижение потолка цен на нефть РФ, который установили страны Запада, может привести к более быстрому уходу России от западных перевозчиков.