Собранные в Узбекистане Chevrolet Nexia появились на российском рынке

Седаны Chevrolet Nexia, собранные в Узбекистане, появились на российском рынке. Цена на автомобили стартует от 1 200 000 рублей, сообщает в понедельник, 26 июня, Autonews.ru.

Перелицованный Chevrolet Aveo сопоставим по цене, габаритам и оснащению с Lada Vesta. Например, длина Nexia составляет 4330 мм в длину, 1690 мм ― в ширину, 1505 мм ― в высоту, а размер колесной базы равен 2480 мм.

Chevrolet Nexia поставляется в Россию с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. (134 Нм) в связке с шестиступенчатым автоматом. Время разгона до первой «сотни» занимает у Nexia 12,3 с, а максимальная скорость автомобиля составляет 179 км/ч.

Автомобиль оснащен электроприводом и электроподогревом боковых зеркал, подогревом передних сидений, электростеклоподъемниками, системами ABS и ESP, а также кондиционером.

Бюджетный седан Chevrolet Cobalt, собранный на предприятии UzAvto в Узбекистане, 22 июня появился в ассортименте российских автодилеров. Цена на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту, начинается от 1 449 000 рублей.

Конкурент Lada Vesta оснащен полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. (134 Нм) в паре шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость «бюджетника» ― 170 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает у Cobalt 12,6 с.