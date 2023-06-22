Chevrolet Cobalt вернулся на российский рынок

Бюджетный седан Chevrolet Cobalt, собранный на предприятии UzAvto в Узбекистане, вновь появился в ассортименте российских автодилеров. Цена на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту, начинается от 1 449 000 рублей, сообщает 22 июня Autonews.ru.

Конкурент Lada Vesta оснащен полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. (134 Нм) в паре шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость «бюджетника» ― 170 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает у Cobalt 12,6 с.

Chevrolet Cobalt оборудован такими опциями, как система ABS, внешние зеркала заднего вида с электроприводом, кондиционер и система распределения тормозного усилия (EBD).

Китайская компания Livan 15 июня презентовала в России кроссовер X3 Pro. Цены на новинку с учетом специальных условий начинаются от 1 699 900 рублей ― примерно столько же стоит обновленная Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации (1 689 900 рублей).

Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 103 л.с (142 Нм). в паре с вариатором с приводом на передние колеса.