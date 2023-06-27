Тренерский масштаб: справится ли Марцел Личка с работой в «Динамо»

Меньше месяца назад большинство команд Российской премьер-лиги (РПЛ) ушли в отпуск, но в последние дни они уже начали подготовку к следующему сезону. За это время в ряде клубов произошли серьезные кадровые перестановки. В московском «Спартаке» сменился генеральный директор, что означает еще один шаг в сторону от эпохи бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна. Московское «Динамо» назначило новым главным тренером чешского специалиста Марцела Личку, отметившегося успешной работой в «Оренбурге», где теперь на посту главного тренера будет работать его соотечественник Иржи Ярошик. Это вызвало резко негативную реакцию в Чехии. Все три кадровые перестановки должны существенно изменить облик команд.

«Спартак»

Новый генеральный директор клуба Олег Малышев находится в совете директоров «Спартака» с сентября 2022 года. Именно тогда орган возглавил первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын. В тот период заканчивалась смена владельца красно-белых. Предыдущий хозяин и председатель совета директоров Леонид Федун передал акции «Спартака» «Лукойлу», чьим вице-президентом сам был в течение нескольких десятилетий.

Александр Матыцын входил в совет директоров «Спартака» с 2004 года, когда Федун выкупил клуб у Андрея Червиченко. При этом Олег Малышев никогда не имел отношения к «Лукойлу». При прошлогоднем вхождении в руководство клуба его представляли как «независимого директора».

Он 18 лет работал в российском подразделении аудиторской компании PwC (PricewaterhouseCoopers), откуда ушел в марте 2021 года. В ней Малышев возглавлял направление спортивных проектов. В частности, компания делала исследования для РПЛ. Например, проводился анализ идеи расширить состав премьер-лиги с 16 до 18 клубов. Заключение было дано отрицательное. С тех пор реально вопрос расширения не поднимался.

В дальнейшем Малышев был управляющим партнером консалтинговой компании OKS Labs, которая помогала бывшему президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу в период его работы во главе лиги (октябрь 2021 — июнь 2022) составлять стратегию развития организации.

Предыдущий генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков занимал этот пост с декабря 2020 года. Он сумел продержаться два с половиной года в условиях тотальной кадровой чехарды и неразберихи в руководстве, сопровождаемой публичными скандалами с участием супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой.

После ухода из клуба Федуна и Заремы (которая официально была в руководстве «Спартака» всего две с половиной недели в мае 2022 года, когда была членом совета директоров) Мележиков остался в клубе. А с его уходом последним назначенцем прошлого владельца остается только главный тренер Гильермо Абаскаль.

Не ясным остается будущее пришедшего осенью прошлого года спортивного директора Пола Эшуорта. Британец очень непубличен и постоянно подвергается критике за пассивную селекцию. При нем пока имели место лишь два зимних трансфера. Если португальский защитник Томаш Тавареш признан успешным приобретением, то его парагвайский коллега по амплуа Алексис Дуарте считается провалом.

— Мележиков был стабилизирующей фигурой в период всех скандалов в «Спартаке» последних лет, — рассказал «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Во время той истерии, которая случалась, он отмечался разумными заявлениями на публику и не совершал каких-то резких движений. Возможно, это тоже повлияло на не самые плохие результаты команды. Кто такой Малышев, мне тяжело сказать, о нем никогда не слышал. Но главное, чтобы он разбирался в футболе. Только время покажет, как изменится работа «Спартака», справится ли новый гендиректор, насколько он будет вникать в спортивную составляющую. Тут куда интересней судьба спортивного директора. Проблем с генеральным ведь не было — его задача больше управлять офисом, персоналом, финансовой и хозяйственной деятельностью клуба. Мележиков с этим вполне справлялся. А вот Эшуорт за последний год вообще не показал ничего хорошего своей работой. Клуб, к примеру, до сих пор не усилился на следующий сезон, хотя сборы уже идут. И, похоже, «Спартак» без усилений подойдет к старту чемпионата.

«Динамо»

Провал Славиши Йокановича в качестве главного тренера бело-голубых привел к тому, что руководство отправило серба в отставку, не дожидаясь конца прошлого сезона. Уволили его за три тура до конца, а команда в итоге закончила чемпионат на девятом месте, что можно назвать провалом с учетом кадровых и финансовых возможностей «Динамо», а также в сравнении с успехами годичной давности, когда под руководством немца Сандро Шварца в чемпионате удалось занять третье место, а в Кубке России дойти до финала.

Первым кандидатом на замену Йокановичу в СМИ назывался другой серб, бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич. Но этот вариант сорвался, а в конце мая «Спорт-Экспресс» писал, что балканский специалист подписал на один год контракт с клубом «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. После этого всплывали имена еще нескольких тренеров из Сербии, но затем на горизонте появился чех Марцел Личка. В 2019 году он привел к победе в чемпионате Белоруссии брестское «Динамо», прервав 13-летнюю гегемонию в турнире борисовского БАТЭ.

Летом 2020 года 45-летний специалист возглавил «Оренбург», который незадолго до этого вылетел из РПЛ. В первый же сезон он смог вывести по спортивному принципу команду в премьер-лигу, но клуб не получил от РФС лицензию на повышение в классе из-за несоответствия стадиона высшему эшелону. Год спустя Личка снова вывел «Оренбург» в элиту. На этот раз команда уже сыграла в РПЛ, где показала яркий атакующий футбол и заняла седьмое место, повторив лучший результат в своей истории.

— Личка хорошо себя проявил в «Оренбурге», — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов. — Он добился хороших результатов, показывал яркий футбол, неплохо работал с молодежью. Это то, что нужно «Динамо». Главное, чтобы руководство доверяло, дало тренеру полномочия на комплектование команды. Не факт, что Личка сразу даст результат. Ему пока надо познакомиться с нынешними динамовскими игроками. Да, он их видел, когда против «Динамо» играл «Оренбург», но всё равно работа уже внутри этой команды — другая история. Поэтому нужно дать время Марцелу. Если все в клубе будут действовать в одном направлении, то успех возможен.

«Оренбург»

Бывший клуб Лички недолго искал ему замену, и назначил главным тренером другого чеха — Иржи Ярошика. 45-летний специалист широко известен в России как один из лучших иностранных игроков в истории РПЛ. В конце 1990-х — начале 2000-х годов он четырежды выиграл чемпионат Чехии в составе пражской «Спарты», а также дважды выходил из группы Лиги чемпионов.

Зимой 2003 года Ярошик перешел в московский ЦСКА. Он был куплен армейцами за $3,7 млн — на тот момент самый дорогой трансфер в истории нашего футбола. В составе красно-синих Иржи стал чемпионом России 2003 года. После двух сезонов в ЦСКА он был продан в лондонский «Челси», с которым выиграл чемпионат Англии в 2005 года. Спустя два года полузащитник выиграл чемпионат Шотландии в составе «Селтика», а затем вернулся в Россию, два года выступая за самарские «Крылья Советов».

В первой половине 2010-х годов Ярошик играл в чемпионате Испании за «Сарагосу» и «Алавес», завершив карьеру игрока в 2015 году. С 2017 года работает тренером. Начинал с должности в штабе молодежной команды «Спарты», затем трудился ассистентом во взрослых коллективах «Слована» («Либерец») и словацкого «Ружомберока».

Самостоятельная карьера главного тренера у Ярошика началась три года назад. В последние два сезона он возглавлял чешский «Теплице», дважды заняв с ним в чемпионате 12-е место и удержавшись в высшем дивизионе.

Стоит отметить, что после назначения в «Оренбург» Ярошик подвергся травле в соцсетях со стороны граждан Чехии. В частности, ему и Личке предложили сдать паспорта граждан родной страны. Впрочем, если Марцелу досталось не сильно, поскольку он начал работать в России еще до начала СВО, то на Иржи пошло особенное давление в Чехии, так как он уехал в Россию уже в разгар конфликта и санкций.

— Для многих в Чехии решение Ярошика стало большим разочарованием, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела. — Это ни для кого не является неожиданностью — многих хоккеистов не берут в сборную Чехии за игру в российских клубах. У Ярошика другая ситуация — русская жена, которая, насколько я знаю, хотела вернуться в родную страну. И Иржи понимал, что легко найдет работу в России. Он очень связан с вашей страной, поэтому у него особый случай.

Новый сезон в российском футболе стартует 15 июля, когда в Казани пройдет матч Суперкубка России между действующим чемпионом «Зенитом» и обладателем Кубка страны ЦСКА. Чемпионат РПЛ начнется 21–23 июля.