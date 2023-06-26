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Объем наличных денег в обращении в России увеличился на 105,3 млрд рублей

ЦБ: объем наличных денег в обращении 23 июня вырос на 105,3 млрд рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Прогнозируя повышенный спрос на наличные, банки в пятницу, 23 июня, пополнили свои запасы на 105,3 млрд рублей, следует из данных Центробанка РФ (ЦБ), с которыми ознакомились «Известия» 26 июня. Это максимальный скачок ежедневного спроса с сентября прошлого года. Так, 30 сентября объем наличности увеличился на 144,8 млрд рублей.

Подготовка оказалась своевременной. Спрос на наличные 24 июня увеличился на 30%, а на юге России — до 80%, заявил в 26 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совещания с российским премьером Михаилом Мишустиным.

«Более активно рост спроса на наличность был отмечен в южных регионах. В Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также в крупных городах. Там спрос вырос примерно на 70–80%», — сообщил первый замглавы российского правительства.

Он отметил, что внештатной ситуации удалось избежать за счет работы Банка России. Уже 25 июня спрос на наличные начал снижаться, подчеркнул Белоусов.

В то же время в пресс-службах «Открытия», Сбербанка, ПСБ, в РНКБ, в ДОМ.РФ, Почта Банке сообщили «Известиям», что не зафиксировали ажиотажного спроса клиентов на валютно-обменные операции и на снятие наличных 24-25 июня.

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Ранее, 24 июня, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказал «Известиям», что снимать в больших объемах наличные деньги не имеет смысла. По его словам, когда люди подвержены паническим настроениям, они сразу стараются снять наличные деньги, однако в кассах, банкоматах и хранилищах банков запасы ликвидности в большом объеме, они рассчитаны на несколько дней, поэтому при необходимости ЦБ подкрепит кредитные организации ликвидностью.

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