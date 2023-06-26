Воркутинка лишилась 800 тыс. рублей из-за приложения для «защиты» финансов

Жительница Воркуты установила на телефон мошенническое приложение и лишилась почти 800 тыс. рублей, сообщает в понедельник, 26 июня, пресс-служба МВД по Республике Коми.

По словам 50-летней женщины, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником Центрального банка. Незнакомец сообщил, что со счета воркутинки пытались списать деньги и оформить кредит, пишет ИА «Комиинформ».

Звонивший якобы в целях безопасности попросил женщину установить программу для «защиты» финансов. Доверившись собеседнику, она последовала инструкции мошенника. Получив удаленный доступ к телефону, аферист похитил со счета личные сбережения в сумме 790 тыс. рублей.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник использовал для связи с потерпевшей абонентский номер, зарегистрированный в Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».

Ранее в июне сообщалось, что юрист назвала порядок действий в случае оформления мошенниками кредита. В первую очередь в подобных ситуациях следует собрать как можно больше сведений о неправомерном кредите.