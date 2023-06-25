Юрист назвала порядок действий в случае оформления мошенниками кредита

Случаи с неправомерным оформлением кредитов участились в последние годы. Об этом в воскресенье, 25 июня, рассказала агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.



По словам юриста, мошенники оформляют «липовый» кредит через банк по данным паспорта другого человека. Чаще всего о лишнем кредите человек узнает от коллекторов. Эксперт сообщила, что злоумышленники получают данные чужих паспортов из слитых баз либо, когда граждане вынуждены предоставить копию своего документа при заселении в гостиницу или оформлении сим-карты. В некоторых случаях скан паспорта требуют каршеринг и соцсети.



Кудерко отметила, что в подобных ситуациях следует собрать как можно больше сведений о неправомерном кредите. В частности, важно узнать банк, сумму долга, когда и как был получен кредит. Специалист рассказала, что после этого нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. В нем надо указать все известные данные, а также сообщить о том, что кредит не брали и ранее о долге не знали.

Далее, по ее словам, нужно сообщить банку о мошенничестве и запросить копии документов по «липовому» кредиту. Кроме того, стоит выяснить, с какого телефона звонили или отправляли заявку. Полученные сведения и копии документов важно передать полиции.



Эксперт сказала, что в случаях, когда неправомерный кредит находится в процессе судебного взыскания, то нужно обратиться в суд с заявлением об ознакомлении с материалами дела. В них представлены все сведения о том, каким образом и при каких обстоятельствах был оформлен займ.

«После этого, выбор тактики действий и защиты необходимо согласовать с адвокатом, поскольку многие юридические формальности зависят от срока их совершения, в связи с чем важно не упустить время и принять верные решения, подходящие именно в конкретной ситуации», — заключила эксперт.

Ранее, 23 июня, в пресс-службе ВТБ, сообщив о возросшей мошеннической активности рассказали «Известиям», что наиболее распространенные схемы мошенничества — социальная инженерия, доля которой составляет 90%, и фишинг. Так, по их данным, с января по апрель злоумышленники чаще звонили клиентам кредитной организации именно через мессенджеры.

В пресс-службе посоветовали следовать правила безопасности: не доверять неизвестным собеседникам, вчитываться в SMS от банка, не устанавливать на персональные устройства программы по просьбе малознакомых людей.