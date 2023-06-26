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Кроссовер Honda XR-V вышел на российский рынок

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Фото: Honda
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Японский кроссовер китайского производства Honda XR-V появился на российском рынке. Автомобиль ввезен по параллельному импорту, сообщает 26 июня «Газета.Ru».

Цены на XR-V в России начинаются от 2,7 млн рублей. Для сравнения: автомобиль в КНР стоит от 133 тыс. юаней (примерно 1,6 млн рублей). Новинка российского рынка находится в одном классе с корейским кроссовером Kia Seltos: длина Honda составляет 4380 мм, а размер колесной базы равен 2610 мм.

XR-V поставляется в Россию с бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,5 л, который развивает 124 л.с., в паре с бесступенчатым вариатором.

Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, панорамной крышей и системой мультимедиа с девятидюймовым дисплеем. Также XR-V может похвастать адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон, функциями удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

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Комфортабельный пикап Changan Hunter Plus поступил 26 июня в продажу на российском рынке. Цены на автомобиль начинаются от 3 309 900 рублей. Пикап оснащен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 233 л.с. (390 Нм) в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, а также адаптивным электроусилителем руля. Автомобиль обладает подключаемым полным приводом с раздаточной трансмиссией BorgWarner.

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