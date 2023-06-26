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ЕС ввел девятый пакет санкций против Ирана за «нарушения прав человека»

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Rouzbeh Fouladi
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Европейский союз (ЕС) в понедельник, 26 июня, ввел девятый пакет санкций против Ирана за «нарушения прав человека». В черный список вошли семь чиновников Исламской Республики, сообщается в постановлении Совета Евросоюза в официальном журнале ЕС.

«Настоящий регламент вступает в силу с даты его публикации в официальном журнале Европейского союза», — указано в документе.

Так, под санкции попали государственный и революционный прокурор Сейед Мохаммад Мусвиан, заместитель судьи и советник провинциального уголовного суда Али Заре Бури, губернатор и глава Совбеза Резваншехра в провинции Гилян Сейед Надер Сафави Мирмахалле, командир полиции Резваншахр Сейед Халил Сафави, губернатор Амола в провинции Мазандаран Сейед Аббас Хоссейни, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в провинции Исфахан и член провинциального совета безопасности Моджтаба Фада, а также командир гвардейского корпуса имама Хоссейна Караджа Рашид Кабудванди.

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22 мая стало известно о расширении Евросоюзом санкций в отношении Ирана за нарушения прав человека в стране: тогда под рестрикции попали еще пять человек и две организации. Все вошедшие в перечень физические и юридические лица связаны с иранской полицией, которая несет ответственность за подавление протестов на территории государства.

Великобритания, США и ЕС 24 апреля ввели санкции против четырех участников КСИР. Ограничения были установлены за участие в нарушении прав человека или содействие им.

В марте Белый дом продлил санкции против Ирана еще на год. По словам президента Америки Джо Байдена, действия и политика правительства Ирана продолжают представлять «исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

Очередной пакет санкций ЕС был введен в декабре 2022 года в знак осуждения применения насилия властями Ирана по отношению к населению страны.

Тогда в середине сентября в Иране начались народные волнения: иранцы в большинстве провинций страны вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства. Акции вылились в столкновения с полицией, в результате погибло свыше 40 человек, еще десятки были ранены.

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