В Египте обрушился 13-этажный дом

В египетской Александрии обрушился 13-этажный жилой дом. Об этом 26 июня сообщила газета «Аль-Ахрам».

Губернатор Александрии Мохаммед эль-Шериф сообщил, что спасательные команды ведут поиск пострадавших, оказавшихся под завалами. На данный момент известно только об одном раненом.

В результате обрушения были повреждены припаркованные автомобили и магазины под зданием. В завалах вспыхнул пожар, который был потушен, сообщает «Газета.Ru».

Здание было построено в 1970-х годах. Его верхний этаж подлежал сносу.

Ранее, 21 июня, произошел взрыв газа в жилом доме в Париже. Часть здания обрушилась. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что число пострадавших в результате взрыва составило до 37, 33 из которых находились в тяжелом состоянии и четыре — в критическом.