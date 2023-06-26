В Удмуртии 19 человек заразились клещевым боррелиозом

С начала сезона в Удмуртии зарегистрировано почти 40 случаев заражения инфекциями, переносимыми клещами. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, 19 человек заразились клещевым боррелиозом. Пострадавшие проживают в Ижевске, Балезинском, Воткинском, Каракулинском, Игринском, Малопургинском и Киясовском районах.

Еще 17 человек заболели клещевым энцефалитом. Пациенты проживают в Ижевске, Кезском, Алнашском, Шарканском, Сюмсинском, Кезском и Балезинском районах. Кроме того, один случай эрлихиоза выявлен в Ижевске.

В Татарстане на прошлой неделе зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита. Заболела пятилетняя девочка в Муслюмовском районе.