В Татарстане 5-летняя девочка заразилась клещевым энцефалитом

В Татарстане зафиксировали первый в этом году случай клещевого энцефалита. Жертвой членистоногого стала пятилетняя девочка, диагноз ей подтвердили в Набережно-Челнинской инфекционной больнице, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел в Муслюмовском районе республики, пишет Inkazan. Клещ укусил ребенка в область наружного угла глаза. Девочка поступила в клинику с жалобами на головную боль, высокую температуру, рвоту и боли в животе.

Врачи заподозрили у юной пациентки менингит и провели ей спинно-мозговую пункцию, отмечает ИА «Татар-информ». Результаты анализов выявили вирус в ликворе и ребенку подтвердили диагноз «клещевой энцефалит, менингеальная форма».

По словам лечащего врача девочки, инфекциониста НЧИБ Сергея Хабарова, от серьезных последствий уберегло своевременное обращение за медицинской помощью. Пострадавшая получала лечение и находилась под контролем медиков почти две недели и с положительной динамикой, без последствий для здоровья была выписана домой.

Также в больнице отметили, что за последние годы это первый случай клещевого энцефалита, зафиксированный у детей.

Ранее в июне «‎Известия» писали, что на территории России участились случаи заражения клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). Эта болезнь вызывает хронический артрит и проблемы с сердцем.