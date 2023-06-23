Реклама
Прямой эфир
Общество
Минюст РФ внес в список иноагентов семь человек и две организации
Армия
МО назвало сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер» провокацией
Мир
Раскольники пытаются захватить храм в украинском Красилове
Мир
Посол РФ в Сербии заявил о новой эскалации в Косово в любой момент
Мир
Мэр Лондона предположил возвращение Великобритании в ЕС к 2050 году
Мир
В Белом доме назвали удачным визит Моди в Вашингтон
Мир
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья японского Хоккайдо
Мир
Президент Литвы наградит генсека НАТО орденом
Мир
Захарова назвала поставки немецкого оружия Украине спонсорством терроризма
Спорт
Совет ФИФА выбрал США для проведения клубного чемпионата мира 2025 года
Мир
Толстой сообщил об отказе делегации РФ ехать на сессию ПА ОБСЕ в Канаду
Происшествия
Семилетний ребенок получил ранение на соревнованиях по стрельбе в Кубинке
Происшествия
Четырехлетняя девочка утонула в бассейне в частном доме в Астраханской области

В Татарстане 5-летняя девочка заразилась клещевым энцефалитом

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане зафиксировали первый в этом году случай клещевого энцефалита. Жертвой членистоногого стала пятилетняя девочка, диагноз ей подтвердили в Набережно-Челнинской инфекционной больнице, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел в Муслюмовском районе республики, пишет Inkazan. Клещ укусил ребенка в область наружного угла глаза. Девочка поступила в клинику с жалобами на головную боль, высокую температуру, рвоту и боли в животе.

Врачи заподозрили у юной пациентки менингит и провели ей спинно-мозговую пункцию, отмечает ИА «Татар-информ». Результаты анализов выявили вирус в ликворе и ребенку подтвердили диагноз «клещевой энцефалит, менингеальная форма».

По словам лечащего врача девочки, инфекциониста НЧИБ Сергея Хабарова, от серьезных последствий уберегло своевременное обращение за медицинской помощью. Пострадавшая получала лечение и находилась под контролем медиков почти две недели и с положительной динамикой, без последствий для здоровья была выписана домой.

Также в больнице отметили, что за последние годы это первый случай клещевого энцефалита, зафиксированный у детей.

Ранее в июне «‎Известия» писали, что на территории России участились случаи заражения клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). Эта болезнь вызывает хронический артрит и проблемы с сердцем.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023