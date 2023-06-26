На российском рынке появился микровэн Chevrolet Damas

Произведенный в Узбекистане микровэн Chevrolet Damas появился на российском рынке. Автомобиль ввезен по параллельному импорту, цена на него начинается от 994 900 рублей. Об этом 26 июня, в понедельник, сообщает «Российская газета».

Семиместный микровэн, ранее известный как Daewoo Damas, который выпускается с 1991 года, оснащен бензиновым «атмосферником» объемом 0,8 л, который развивает 38 л.с. в паре с механической пятиступенчатой трансмиссией с приводом на заднюю ось.

Длина Chevrolet Damas составляет 3845 мм, ширина ― 1400 мм, высота ― 1920 мм, длина колесной базы равна 1840 мм.

Автомобиль оборудован второй печкой для пассажирского салона и магнитолой. Другого оснащения, как системы безопасности и системы мультимедиа, Damas покупателю не предлагает.

22 июня бюджетный седан Chevrolet Cobalt, собранный на предприятии UzAvto в Узбекистане, вновь появился в ассортименте российских автодилеров. Конкурент Lada Vesta оснащен полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. (134 Нм) в паре шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость «бюджетника» ― 170 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает у Cobalt 12,6 с.