Реклама
Прямой эфир
Мир
В США признали медленное продвижение украинского контрнаступления
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Общество
Бастрыкин поручил доложить о массовых отравлениях детей в Кузбассе и Приамурье
Мир
ЮНЕСКО выступила за возвращение США без немедленного погашения долга
Мир
Гросси указал на отсутствие обстрелов ЗАЭС за последнюю неделю
Экономика
Продлен запрет на перевозку ряда грузов по РФ фурами из недружественных стран
Общество
Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД после жеста девочки о помощи
Общество
Минюст внес Бориса Гребенщикова в реестр иноагентов
Наука и техника
Борисов доложил Путину об интересе Азии и Африки к плазменным двигателям РФ
Происшествия
Несколько улиц Махачкалы затопило из-за сильного ливня
Общество
Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистров по физике и математике
Мир
Во Франции отели столкнулись с массовой отменой бронирования из-за протестов
Мир
В Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ
Сюжет:

2 июля — Международный день собак: как отмечают в России и мире

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во второй день июля в мире отмечают необычный праздник — Международный день собак. Его празднуют владельцы и любители псов всех пород, неофициальное торжество все больше набирает популярность. В 2023 году праздник приходится на воскресенье. «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

Международный день собак 2023 — история

В разных частях мира собаководы не раз выдвигали инициативу о создании отдельного праздника в честь друзей человека, ведь эти животные не только дарят тепло и любовь своих хозяевам, но и используются в огромном количестве сфер жизни человека

Так, в 2012 году заявка на учреждение праздника 2 июля в системе ООН была подана Международным фондом социальных инициатив. Пока что идея не встретила поддержки на официальном уровне, но празднования уже подхватили во многих странах мира.

Животных интерес: в России хотят массово создавать площадки для собак
Станет ли дороже недвижимость из-за новой обязанности девелоперов

Отмечают любители собак и другие даты. Так, еще одно неформальное торжество приходится на 26 августа — в 2004 году Международный фонд защиты животных провозгласил праздничной эту дату. Свой знаменательный день, 27 апреля, есть и у собак-поводырей.

Актуальны для любителей собак и их хвостатых питомцев Всемирный день защиты животных 4 октября и День домашних животных 30 ноября. Некоторые страны установили собственные знаменательные дни.

Международный день собак 2023 — традиции

В день праздника кинологические организации во всем мире устраивают тематические мероприятия — выставки пород, благотворительные фестивали питомцев из приютов, просветительские лекции.

Средства массовой информации тоже не обходят стороной необычную дату. Издания и телеканалы транслируют фильмы с участием животных, рассказывают о роли собак в работе кинологических служб различных подразделений и даже вспоминают наиболее выдающихся друзей человека.

Отказной инстинкт: чем чреваты санкции против российских кошек и собак
И как из-за ограничений изменится бизнес заводчиков

А сами собаководы собираются вместе и балуют своих любимцев подарками, лакомствами и необычными прогулками.

Как поздравлять с Днем собаки

С Днем собак, как правило, поздравляют владельцев этих зверей и работников кинологических служб. Хозяевам и специалистам желают терпения и позитивных эмоций, а самим питомцам — здоровья. Подарить любимцам можно игрушки, лежанки или амуницию.

21 июня в России отмечали День кинолога — праздник специалистов, работающих с собаками и обучающих питомцев выполнять самые разные профессиональные задачи. «Известия» рассказали, как появился праздник и как его отмечают.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023