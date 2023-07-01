2 июля — Международный день собак: как отмечают в России и мире

Во второй день июля в мире отмечают необычный праздник — Международный день собак. Его празднуют владельцы и любители псов всех пород, неофициальное торжество все больше набирает популярность. В 2023 году праздник приходится на воскресенье. «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

Международный день собак 2023 — история

В разных частях мира собаководы не раз выдвигали инициативу о создании отдельного праздника в честь друзей человека, ведь эти животные не только дарят тепло и любовь своих хозяевам, но и используются в огромном количестве сфер жизни человека

Так, в 2012 году заявка на учреждение праздника 2 июля в системе ООН была подана Международным фондом социальных инициатив. Пока что идея не встретила поддержки на официальном уровне, но празднования уже подхватили во многих странах мира.

Отмечают любители собак и другие даты. Так, еще одно неформальное торжество приходится на 26 августа — в 2004 году Международный фонд защиты животных провозгласил праздничной эту дату. Свой знаменательный день, 27 апреля, есть и у собак-поводырей.

Актуальны для любителей собак и их хвостатых питомцев Всемирный день защиты животных 4 октября и День домашних животных 30 ноября. Некоторые страны установили собственные знаменательные дни.

Международный день собак 2023 — традиции

В день праздника кинологические организации во всем мире устраивают тематические мероприятия — выставки пород, благотворительные фестивали питомцев из приютов, просветительские лекции.

Средства массовой информации тоже не обходят стороной необычную дату. Издания и телеканалы транслируют фильмы с участием животных, рассказывают о роли собак в работе кинологических служб различных подразделений и даже вспоминают наиболее выдающихся друзей человека.

А сами собаководы собираются вместе и балуют своих любимцев подарками, лакомствами и необычными прогулками.

Как поздравлять с Днем собаки

С Днем собак, как правило, поздравляют владельцев этих зверей и работников кинологических служб. Хозяевам и специалистам желают терпения и позитивных эмоций, а самим питомцам — здоровья. Подарить любимцам можно игрушки, лежанки или амуницию.

21 июня в России отмечали День кинолога — праздник специалистов, работающих с собаками и обучающих питомцев выполнять самые разные профессиональные задачи. «Известия» рассказали, как появился праздник и как его отмечают.