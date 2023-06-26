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Поветкин допустил возобновление боксерской карьеры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Чемпион Олимпийских игр по боксу Александр Поветкин 25 июня сообщил о том, что возобновил тренировки, а также допустил свое возвращение на ринг.

«Буду выступать, не буду — наверное нет, но всякое может быть. Как попрет. Если попрет, то почему нет, а если не будет желания или еще чего-нибудь, то не буду», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» издания «Спорт-Экспресс».

Поветкин отметил, что, решение о том, будет ли еще выступать за ринге, он примет в течение двух месяцев.

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Спортсмен завершил свою карьеру в 2021 году. По его словам, он принял это решение из-за возникших проблем со здоровьем.

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