Поветкин допустил возобновление боксерской карьеры

Чемпион Олимпийских игр по боксу Александр Поветкин 25 июня сообщил о том, что возобновил тренировки, а также допустил свое возвращение на ринг.

«Буду выступать, не буду — наверное нет, но всякое может быть. Как попрет. Если попрет, то почему нет, а если не будет желания или еще чего-нибудь, то не буду», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» издания «Спорт-Экспресс».

Поветкин отметил, что, решение о том, будет ли еще выступать за ринге, он примет в течение двух месяцев.

Спортсмен завершил свою карьеру в 2021 году. По его словам, он принял это решение из-за возникших проблем со здоровьем.