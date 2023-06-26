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Шойгу проверил передовой пункт управления западной группировки войск

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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления западной группировки войск в зоне спецоперации. Об этом сообщили 26 июня в Минобороны РФ.

«Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, и создание условий для безопасного размещения личного состава», — приводится слова министра в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, министр обороны в ходе совещания с командованием группировки «Запад» отметил высокую эффективность действий военных. Он поручил продолжать активную разведку для вскрытия и пресечения планов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.

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Ранее, 24 июня, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сказал, что в результате 10 авиационных ударов экипажей ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 были уничтожены скопления живой силы, вооружение и военная техника ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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