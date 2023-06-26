Представитель РФ в МВФ заявил о необратимости фрагментации мировой экономики

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин 26 июня заявил, что использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов, а также доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики необратимой.

«Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Можин, антироссийские санкции привели к временному исчезновению в стране отдельных групп товаров. В связи с этим Москва просто не позволит себе оказаться в зависимости от импорта, по крайней мере, в стратегических отраслях экономики.

Кроме того, по словам Можина, весь мир понял, что глобализация просто заставляет страны отказываться от диверсификации экономики. Поэтому процесс фрагментации мировой экономики будет необратимым.

Он также подчеркнул, что политика сдерживания в отношении России, по сути, просто создание препятствий для экономического развития страны.

Ранее, 21 июня, «Известия» ознакомились с докладом Агентства стратегических инициатив (АСИ), согласно которому в 2030–2035 годах в мировой экономике завершится процесс реглобализации. Прогноз предполагает прекращение острого мирового кризиса и формирование правил игры между новыми центрами силы.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что страна сохранила устойчивость экономики. По его словам, даже «перед лицом беспрецедентных вызовов» Россия не отступила от своих принципов экономического развития.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.