Эксперты спрогнозировали реглобализацию мировой экономики в 2030-х

В 2030–2035 годах в мировой экономике завершится процесс реглобализации, говорится в июньском докладе Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках проекта «Горизонт-2040» («Известия» его изучили).

Прогноз предполагает прекращение острого мирового кризиса и формирование правил игры между новыми центрами силы, объяснил автор исследования, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

«Результатом новых договоренностей будет формирование нескольких пространств, которые в значительной степени обеспечивают себя ресурсами и военными силами, возможно, коалиционного характера, ради гарантий безопасности», — отметил эксперт.

Россия стремится к тому, чтобы стать одним из центров силы. Для этого страна консолидирует ресурсы соседних и развивающихся стран вокруг себя, добавил аналитик. РФ уже занимает шестое место среди экономик мира по величине ВВП по паритету покупательной способности, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка.

Кроме того, в 2030-х мир выйдет на новое равновесие, которое заодно ответит на вопросы о порядке расчетов в цифровых финансовых активах (ЦФА). Это зафиксирует расстановку сил и новую экономическую географию, подчеркнул Дмитрий Белоусов. В пресс-службе Минфина в ответ на запрос «Известий» сослались на слова директора департамента финансовой политики Ивана Чебескова о том, что объем ЦФА в РФ через пять лет может вырасти до 5–10% от всего фондового рынка, если барьеры в отрасли будут сняты.



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Страны и дела: мировой экономике прогнозируют реглобализацию