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Эксперт рассказал о целях взаимных атак на краснолиманском направлении

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Фото: РИА Новости
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Краснолиманское направление очень важное, так как дает возможность российской армии выйти с севера к Славянску и Краматорску, а противнику — к Северодонецку и Лисичанску, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал новость о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на севере зоны спецоперации.

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«На краснолиманском направлении, а также в районе Сватово сейчас идут очень серьезные бои. В этом районе проводятся взаимные атаки: и мы, и они пытаются идти вперед», — рассказал Дандыкин.

По словам эксперта, бои жесткие, к украинским частям постоянно подбрасывают подкрепления, также здесь непростая местность — много лесов. При этом он отметил, что у российской армии там есть реальные успехи.

«Противник атакует, но мы оттесняем его, занимаем высоты. Думаю, еще недолго осталось, и ЛНР будет полностью освобождена», — подытожил Василий Дандыкин.

В российском военном ведомстве рассказали, что 24 и 25 июня в зоне спецоперации ВСУ потеряли не менее 1395 человек и 96 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Ночью 24 июня Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах Канатово в Кировоградской области, а также Днепр в Днепропетровске.

Ранее, 23 июня, в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив был уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вышли на встречку: на краснолиманском направлении идут взаимные атаки

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