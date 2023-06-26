Кабмин не поддержал законопроект об отмене налога с доходов по вкладам

Правительство не поддержало законопроект фракции ЛДПР об освобождении граждан от налога в 13% с доходов по банковских вкладам. Налог был введен в 2020 году и не взымался в 2021 и в 2022 годах.

«Принятие соответствующего федерального закона приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в 2024 году в размере 101,6 млрд рублей, что негативно повлияет на возможность финансового обеспечения расходных обязательств государства, в том числе социальных», — говорится в официальном отзыве правительства.

На кабмине отмечают, что в финансово-экономическом обосновании к законопроекту предложения об источниках компенсации указанных выпадающих доходов федерального бюджета отсутствуют.

Как сказал «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социально политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, документ все равно будет внесен в Госдуму.

«Во-первых, этой темой мы начали заниматься давно. В прошлом году такая мера была принята, и она была позитивно воспринята обществом. Во-вторых, с этим же предложением к нам сейчас обращаются граждане, в том числе и пенсионеры, у которых есть накопления, и они за счет этого обеспечивают себе добавку к пенсии», — пояснил политик.

По словам депутата, ситуация в экономике, из-за которой граждане не платили налог два года подряд, стала лучше, однако еще не всё хорошо. Правительство говорит о том, что есть выпадающие доходы, но они были и в прошлом, и в позапрошлом году, отметил автор инициативы.

«Поэтому мы предлагаем продлить этот мораторий. Мы внесем этот законопроект, а дальше будем работать с комитетом по бюджету и с правительством. Конечно, у комитета будет право вернуть нам его для доработки. Но мы готовы к некому компромиссу», — отметил депутат.

Как пояснил Нилов, необходимо освободить от уплаты этого налога хотя бы некоторую категорию граждан с небольшими вкладами, такие поправки фракция готова подготовить.

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Принять и заплатить: кабмин не поддержал мораторий на налог по вкладам