Подлинность меда определят новым исследованием

Эксперты разрабатывают методику, которая основана на изотопном анализе меда, рассказали «Известиям» в Росстандарте. Такой подход позволит выявлять в продукции свойственные только ей сахара и их источник. Это поможет определять фальсификат.

Разработку ведут ученые ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» вместе с Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Поручение утвердить такой метод исследования получил Росстандарт по итогам весеннего заседания Госкомиссии по борьбе с фальсификатом, где власти обсуждали проблемы пчеловодства. Это следует из протокола за подписью вице-премьера Дениса Мантурова, «Известия» ознакомились с документом.

Изотопный анализ сахаров меда позволит подтвердить, является ли он продуктом пчеловодства, добавила замглавы Роскачества Елена Саратцева. То есть речь идет о подлинности меда. Этот метод уже фактически разработан и проходит аттестацию Росстандарта, добавила она.

Современный уровень развития пищевой промышленности, особенно за рубежом, позволяет собрать мед из отдельных ингредиентов, рассказала Саратцева.

«Мы фиксировали случаи, когда в различных онлайн-каналах продаж встречались отдельные ингредиенты, с помощью которых можно получить мед. Причем к натуральному продукту он не будет иметь никакого отношения», — рассказала она.

По данным Роскачества, в России работают 3 тыс. пчеловодов, рынок меда оценивают в более чем 60 тыс. т продукции, по итогам 2022 года. Из них 24 тыс. т попадает в цивилизованную розницу, что происходит с остальными 36 тыс. т, эксперты не могут точно сказать, поделилась Саратцева.

Так, например, личные подсобные хозяйства (ЛПХ) без наемных работников могут продавать на рынке мед без применения контрольно-кассовой техники. Более того, на эту продукцию можно не получать декларацию качества и безопасности.

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Сладость в радость: в РФ начнут определять подлинность меда