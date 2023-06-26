Психолог посоветовала устраивать мини-перерывы на работе после отпуска

Клинический психолог Анита Дмитриева дала советы, как легче вернуться к рабочим будням после отпуска.

В беседе с Пятым каналом в воскресенье, 25 июня, специалист посоветовала начать втягиваться в рабочий процесс с подготовки окружающей среды. Так, можно прибраться дома, подумать о рабочих вопросах, которые нужно будет решить в первую очередь.

По словам специалиста, лучше, если отпуск завершится за два дня до выхода на работу: так у человека будет время поделиться своими впечатлениями от отдыха, собраться с мыслями.

«Дайте себе время соединить эти две реальности. А потом с уверенностью приступайте к работе и спланируйте список дел, расставьте приоритеты», — приводит слова Дмитриевой сайт kp.ru.

В первые рабочие дни психолог посоветовала сосредоточиться на делах, которые удаются лучше всего, выполнять небольшие задачи. Также можно запланировать будущие поездки. В первый рабочий день, по словам Дмитриевой, стоит устраивать небольшие перерывы, поскольку без них можно легко прийти к выгоранию. Так, можно делать десятиминутный перерыв каждые два часа, это поможет переключиться и отдохнуть.

23 июня опрос образовательной компании MAXIMUM Education показал, что 35% россиян хотят провести больше времени с семьей в летний отпуск. Как отмечает «Москва 24», при этом абсолютное большинство российских семей планируют провести запланированный летний отпуск в России, только 18% респондентов выразили желание поехать за границу.

Ранее в июне сервисы «Работа.ру» и «ЮMoney» провели исследование и выяснили, как россияне представляют себе идеальный отпуск и сколько денег им на него нужно. В новые города хотели бы поехать 49% опрошенных, а отдохнуть на пляже — 42%. Около 30% респондентов выразили желание просто уехать из города, например в лес. В среднем большинству опрошенных нужно на отпуск около 242 тыс. рублей на одного человека, отмечает телеканал «360».

В марте психолог Павел Жавнеров рассказал НСН, стоит ли решать рабочие проблемы во время отпуска. По его словам, любой человек вне работы должен руководствоваться своими желаниями, иначе это приведет к стрессу. Психолог добавил, что, если человек не хочет, чтобы ему звонили в рабочее время, он должен убирать SIM-карту или отключать мессенджеры и включать авиарежим.

В феврале медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских рассказала в беседе с RT, как провести выходные с пользой для здоровья. По ее словам, прежде всего, стоит выспаться, но не превращать выходные в «день сурка». Также важно проводить время на свежем воздухе. Психолог отметила, что любая активность способствует насыщению организма кислородом, выводу токсинов, снижению уровня стресса. Она добавила, что очень важно ничего не делать, «просто созерцать, например смотреть в окно».

В январе психолог Елена Перминова дала россиянам несколько рекомендаций, как лучше всего входить в работоспособное состояние в первый рабочий день после отдыха. По ее словам, вливаться в работу нужно плавно, а не браться за решение всех дел сразу, пишет «Ридус». Также стоит избегать большой нагрузки сразу после выхода на работу, лучше наращивать объем работы постепенно. Если такой возможности нет, стоит устраивать «отпускные вечера»: сходить в кино, в кафе, встретиться с друзьями.