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Доходы бюджета от таможенных пошлин снизились на 1,1 трлн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Поступления федерального бюджета от всей внешнеэкономической деятельности РФ в 2023 году снизились в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, cледует из оперативных данных госпортала «Электронный бюджет» на 20 июня, который изучили «Известия». Так, почти за полгода было уплачено 949,7 млрд рублей — 29% от годового прогноза (3,3 трлн).

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Самая крупная статья доходов по этому направлению — таможенные пошлины. Они составили 486,8 млрд и снизились на 70% к 2022-му, то есть почти на 1,1 трлн. Всего по итогам года прогнозируется 2,4 трлн доходов по этим платежам. В то же время выросли поступления от соглашений со странами ЕАЭС. Они достигли 432,3 млрд, что на 38% больше показателя прошлого года.

Сокращение доходов от таможенных пошлин связано со снижением цен на нефть и объемов экспорта по некоторым направлениям, объяснили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там добавили: при этом поступления от импорта растут по сравнению с 2022-м на фоне восстановления объемов ввоза товаров.

Снижение доходов от экспорта относительно 2022-го обусловлено продолжением налогового маневра, а также конъюнктурой сырьевого рынка, рассказали «Известиям» в ФТС. При этом показатели по импортным платежам превышают цифры прошлого года более чем на 360 млрд, подчеркнули в службе.

Сокращение по внешнеэкономической деятельности идет в русле общего снижения нефтегазовых доходов РФ, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, поступления от продажи сырья пока идут с отставанием от плана — это главная причина высокого дефицита бюджета за пять месяцев (3,4 трлн при плановых 2,9 трлн по итогам года).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сборная ситуация: доходы бюджета от таможенных пошлин снизились на 1,1 трлн

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