Рублев уступил Бублику в финале турнира в немецком Галле

Андрей Рублев уступил в финале теннисного турнира в Галле. В упорном трехсетовом матче победил представляющий Казахстан Александр Бублик — 6:3, 3:6, 6:3. Рублев не сразу вошел в игру и легко уступил в первой партии. Во втором сете Андрей прибавил и смог взять подачу соперника. Но третью партию Бублик провел безукоризненно, передает телеканал «Известия». Победную точку Александр поставил подачей на вылет, уже 21-й за матч. Александр Бублик выиграл второй турнир в своей карьере и поднялся в рейтинге с 48-го на 27-е место. Андрей Рублев остался седьмой ракеткой мира.

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