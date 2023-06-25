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При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли женщина и ребенок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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При пожаре в одноэтажном жилом доме в поселке Жебреи Пермского края погибли женщина и ребенок. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба главного управления МЧС по краю.

«Предварительная площадь пожара составила 49 кв. м. К сожалению, в результате пожара обнаружены погибшие», — отметили в ведомстве.

В тушении возгорания участвовали 33 человека и 10 единиц техники. Его удалось ликвидировать через час после вызова. Причины пожара выясняются.

По факту случившегося организована проверка следственного управления СК РФ по краю. Там добавили, что погибшими оказались 39-летняя женщина и ее малолетний сын. Их тела были обнаружены при тушении огня на дачном участке. Установлено, что возгорание началось в пристройке к дому.

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Ранее, 18 июня, сообщалось, что при пожаре в частном доме в Тукаевском районе Татарстана погибло семь человек. В числе погибших — четверо детей. Обстоятельства трагедии выясняются.

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