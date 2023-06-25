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В Липецкой и Воронежской областях возобновилось автобусное сообщение

В Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Власти Липецкой и Воронежской областей 24 июня сообщили о возобновлении автобусного сообщения по всем направлениям, практически все рейсы выполняются по расписанию. Сообщения опубликованы в Telegram-каналах правительств регионов.

«В Липецке <...> практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые отменены перевозчиками. Актуальный график движения размещен на сайте автовокзала», — уточнили представители области.

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что ограничения в регионе на движение личного транспорта будут сняты в течение дня.

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Ранее в этот день в Госавтоинспекции Краснодарского края также сообщили о снятии всех ранее введенных ограничений на трассах.

При этом пресс-служба государственной компании «Автодор» сообщила, что в Московской и Тульской областях продолжат действовать ограничения на движение транспорта по трассе М-4 «Дон». В отдельных регионах по-прежнему переносят массовые мероприятия, а в Подмосковье, Москве и Воронежской области сохраняется режим контртеррористической операции (КТО).

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