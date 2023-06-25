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ГИБДД сообщила о снятии введенных ограничений движения на территории Кубани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Все ограничения, введенные ранее на трассах Краснодарского края, сняты, сообщили 25 июня в Telergam-канале Госавтоинспекции региона.

«Все ранее введенные ограничения на трассах сняты», — следует из сообщения.

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При этом ранее в этот день пресс-служба государственной компании «Автодор» сообщила, что в Московской и Тульской областях продолжат действовать ограничения на движение транспорта по трассе М-4 «Дон». В отдельных регионах по-прежнему переносят массовые мероприятия, а в Подмосковье, Москве и Воронежской области сохраняется режим контртеррористической операции (КТО).

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что въезды и выезды из региона открыты, однако находятся под усиленным контролем. Также ограничен въезд в Ростовскую область со стороны Краснодарского и Ставропольского краев и из Волгоградской и Воронежской областей.

В Новоусманском районе Воронежской области сняты ограничения на передвижение.

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