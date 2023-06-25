Google и Amazon заявили о готовности инвестировать в Индию миллиарды долларов

Американские компании Google и Amazon заявили о готовности инвестировать в Индию $10 млрд и $15 млрд по итогам встречи глав компаний с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом 24 июня сообщило информационное агентство Press Trust of India (PTI).

По словам генерального директора компании Google Сундара Пичаи, руководство компании проинвестирует $10 млрд в Фонд оцифровки Google для Индии, который был запущен в 2020 году. Эти вложения помогут развитию сектора финансовых технологий местной экономики, а также станут мерой поддержки для представителей малого и крупного бизнеса азиатской страны, уточнили в материале.

«Мы объявляем об открытии нашего глобального операционного центра финансовых технологий в GIFT City, штат Гуджарат», — приводит слова Пичаи агентство.

GIFT City (Gujarat International Finance Tec-City) является крупным деловым районом в районе города Гандинагара в западном индийском штате Гуджарат.

Amazon, в свою очередь, планирует инвестировать в Индию дополнительно $15 млрд. При этом глава компании Эндрю Джесси заявил, что Amazon уже проинвестировала в индийский рынок $11 млрд.

Ранее, 22 июня, Моди в ходе государственного визита в США провел встречи с руководителями компаний Boeing, Google и Amazon, а также встретился с американским президентом Джо Байденом. Американский лидер назвал продуктивными прошедшие переговоры с Моди, добавив, что в рамках визита индийские компании объявили об инвестициях на сумму более $2 млрд в экономику Соединенных Штатов.