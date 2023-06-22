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Байден назвал продуктивными прошедшие переговоры с Моди

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден 22 июня назвал очень продуктивными прошедшие переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

«Премьер-министр и я провели очень продуктивную встречу», — сказал Байден на брифинге.

Он добавил, что в рамках визита индийские компании объявили об инвестициях на сумму более $2 млрд в экономику США.

При этом в начале июня посол России в Индии Денис Алипов в разговоре с «Известиями» выражал уверенность, что давление Запада на Индию, усилившееся по всем фронтам на фоне украинских событий, будет продолжаться, подчеркнув, что США открыто формулируют свою цель — оторвать Индию от России.

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В апреле министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отмечал, что Запад убежден в том, что якобы имеет «данное Богом» право обсуждать внутренние дела других государств.

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