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Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали на Сахалине

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в центральной части Сахалина в воскресенье, 25 июня. Об этом говорится на сайте регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическая активность была зафиксирована примерно в 03:54 по местному времени (19:54 мск, суббота) в 4 км к востоку от села Пильво в Смирныховском районе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 3 км.

Согласно оперативным данным, землетрясение силой 3–4 балла ощутили жители села Онор в том же районе.

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Ранее, 22 июня, землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировали у побережья Анапы. Как уточнили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, объекты жизнеобеспечения не прекращали работать в штатном режиме. Жалоб от населения не поступало.

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