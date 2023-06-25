Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали на Сахалине

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в центральной части Сахалина в воскресенье, 25 июня. Об этом говорится на сайте регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическая активность была зафиксирована примерно в 03:54 по местному времени (19:54 мск, суббота) в 4 км к востоку от села Пильво в Смирныховском районе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 3 км.

Согласно оперативным данным, землетрясение силой 3–4 балла ощутили жители села Онор в том же районе.

Ранее, 22 июня, землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировали у побережья Анапы. Как уточнили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, объекты жизнеобеспечения не прекращали работать в штатном режиме. Жалоб от населения не поступало.