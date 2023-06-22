У побережья Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В 19:00 мск зарегистрировано сейсмособытие с эпицентром, предположительно, в 30 км от Анапы на глубине 10 км. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6», — говорится в распространенном сообщении ведомства, которое передает краснодарский Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жалоб от населения не поступало.

В этот день Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о том, что в 59 км от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6. Очаг сейсмической активности был в 59 км от Севастополя и 51 км от Балаклавы на глубине порядка 10 км.