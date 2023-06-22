Реклама
Прямой эфир
Мир
В одном из районов Киева объявили всеобщую мобилизацию
Мир
Киеву нужно еще $110 млрд до 2027 года на покрытие ущерба
Общество
Путин назвал приоритетными вопросы освоения и развития Арктики
Мир
Байден назвал продуктивными прошедшие переговоры с Моди
Мир
Зеленский отправил в отставку посла Украины в Белоруссии
Мир
Лукашенко пригрозил отставкой правительству Белоруссии
Мир
Президент Грузии помиловала основателя канала «Мтавари Архи» Нику Гварамию
Мир
Цукерберг стал фаворитом в ставках на бой против Маска
Мир
Bloomberg сообщило об исключениях в санкциях против РФ по просьбе Венгрии
Общество
Татьяна Тарасова пожаловалась на желающих ее «похоронить» СМИ
Мир
Посольство РФ в Швеции отреагировало на появление остановки «Площадь Свободной Украины»
Мир
Пекин пригрозил последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине
Мир
Транзиту газа через Украину предрекли остановку раньше окончания контракта

У побережья Анапы произошло землетрясение

ГУ МЧС по Краснодарскому краю: у побережья Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,6
0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У побережья Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В 19:00 мск зарегистрировано сейсмособытие с эпицентром, предположительно, в 30 км от Анапы на глубине 10 км. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6», — говорится в распространенном сообщении ведомства, которое передает краснодарский Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жалоб от населения не поступало.

«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Геофизик Петр Шебалин — о том, как российские ученые прогнозируют сдвиги земной коры по всему миру

В этот день Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о том, что в 59 км от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6. Очаг сейсмической активности был в 59 км от Севастополя и 51 км от Балаклавы на глубине порядка 10 км.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023