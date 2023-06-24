Теннисистка Александрова уступила сопернице место в финале турнира WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила сопернице из Чехии Петре Квитовой в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине 24 июня.

Матч длился 1 час 21 минуту и завершился со счетом 3:6, 4:6. Александрова совершила две двойные ошибки. У Квитовой — четыре эйса, четыре двойные ошибки и два из шести реализованных брейк-пойнта, уточнил «Спорт-Экспресс».

В финале чешская теннисистка Квитова сыграет с хорваткой Донной Векич.

Россиянка Александрова занимает 22-е место в мировом рейтинге, на ее счету четыре победы на турнирах WTA. 18 июня Александрова выиграла соревнования в нидерландском Хертогенбоше.

22 июня она обыграла во втором круге американку Коко Гауфф и вышла в четвертьфинал травяного турнира в Берлине.

Турнир в Берлине относится к категории WTA 500, матчи проходят на травяном покрытии. Соревнования проходят до 25 июня. Общий призовой фонд — более $780 тыс. Действующая победительница — представительница Туниса Онс Жабер.