Теннисистка Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал травяного турнира в Берлине.

22 июня она обыграла во втором круге американку Коко Гауфф. Матч закончился со счетом 6:4, 6:0. Игра продолжалась 1 час 15 минут.

В четвертьфинале Александрова сыграет с победителем встречи между белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Вероникой Кудерметовой. До этой стадии ранее уже дошла россиянка Элина Аванесян.

Турнир в Берлине проходит с 19 по 25 июня на травяных кортах. Его призовой фонд составляет €780 тыс. Действующей чемпионкой является туниска Унс Джабир.

Накануне в четвертьфинал мужского турнира в Галле вышел россиянин Даниил Медведев. Он обыграл в матче второго круга серба Ласло Джере со счетом 6:3, 7:6, 6:3.