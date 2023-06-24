К 2024 году в Париже появится «летающее такси»

К 2024 году в Париже появится «летающее такси»

2023-06-24 19:43:12

2023-06-24 19:43:12

2023-06-24 19:43:12

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