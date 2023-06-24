К 2024 году в Париже появится «летающее такси»
«Летающее такси» хотят запустить в Париже к Олимпиаде 2024 года, об этом сообщает агентство Reuters. Футуристический аппарат работает на аккумуляторных батареях. Он развивает скорость до 110 км/ч, а дальность его полета составляет 35 км, передает телеканал «Известия». Аэротакси может приземляться на пространство диаметром 15 м, что позволяет передвигаться на таком виде транспорта в том числе и в городе. Транспортное средство представили на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже. «Летающее такси» — разработка немецкой компании Volocopter.
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