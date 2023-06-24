Матыцин призвал представителей спортивной отрасли не допускать паники

Министр спорта России Олег Матыцин обратился к представителям сферы спорта и физической культуры с призывом сохранять спокойствие и не допускать паники.

«Уважаемые спортсмены, тренеры, руководители органов управления в сфере спорта и спортивных организаций <...>. Призываем всех сохранять спокойствие, не допускать паники и ориентироваться только на официальные источники информации», — приводит слова Матыцина Telegram-канал ведомства 24 июня.

Он также призвал к бдительности и осторожности, не поддерживая при этом провокационные настроения.

Кроме того, министр указал руководителям подведомственных учреждений, спортивных объектов и тренировочных баз находиться на постоянной связи и держать все процессы на оперативном контроле.

Данное заявление прозвучало на фоне попытки мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он заявил, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.