Рублев обыграл Баутиста-Агута и стал финалистом турнира в Галле
Российский теннисист Андрей Рублев одолел испанца Роберто Баутиста-Агута в полуфинале турнира в немецком Галле, о чем стало известно в субботу, 24 июня.
Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты, завершив игру со счетом 6:3, 6:4. На счету Рублева — 12 подач навылет, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 12. Баутиста-Агута трижды подавал навылет и реализовал один брейк-пойнт из шести, сообщает «Спорт-Экспресс».
За победу в финале турнира с призовым фондом в €2,2 млн Рублев сразится с соперником из Казахстана Александром Бубликом, который после выхода в финал заявил, что счастлив, но сохраняет концентрацию, так как остался еще один матч.
Ранее, 22 июня, Рублеву удалось одолеть немца Янника Ханфмана и стать четвертьфиналистом турнира в Галле. Пока его действующим чемпионом является поляк Хуберт Хуркач.