В Пскове госпитализировали 30 детей с кишечной инфекцией

Кишечная инфекция названа причиной госпитализации 30 детей из лагеря в Псковской области. Об этом 24 июня сообщил комитет по здравоохранению региона в своем Telegram-канале.

«Предполагается, что в скором времени после получения результатов анализов они смогут отправиться домой», — отметила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

По ее словам, медики оценивают состояние детей как легкой степени тяжести.

Власти региона приняли комплекс мер по стабилизации ситуации в лагере «Зеркальный» Гдовского района, где отдыхали дети. На месте находятся специалисты Роспотребнадзора и врачи областной инфекционной больницы.

На территории лагеря проводится эпидемиологическое расследование, а также служебная проверка.

Ранее, 19 июня, в Перми пятеро детей отравились в кафе. При обследовании заведения были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.