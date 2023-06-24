Синоптики прогнозируют похолодание на юге Поволжья, Урала и Сибири

На юг Поволжья, Урала и Сибири в ближайшие ночи придут заморозки. Температура в нескольких регионах будет на 4–8 градусов ниже нормы, передает телеканал «Известия». Холодный воздух доберется также до Татарстана и Пермского края. А вот в Магаданскую область и Якутию, напротив, придет аномальная жара. В обоих регионах температура повысится до +35 °С. На севере России сейчас преимущественно ясное небо. Солнечные лучи прогревают поверхность земли.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.