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Юрист напомнила о возможном непризнании ламинированных документов

Юрист Колотович рассказала, что ламинирование документов ЗАГСа считается их порчей
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Ламинированные документы иногда могут посчитать испорченными, поэтому свидетельства об актах гражданского состояния лучше сохранять в том виде, в котором они были выданы ЗАГСом. Об этом в субботу, 24 июня, предупредила адвокат Надежда Колотович в беседе с «Лентой.ру».

«С одной стороны, закон не содержит прямого запрета на ламинирование указанных документов», — заявила юрист.

Однако она привела отрывок из положений федерального закона «Об актах гражданского состояния», в котором ламинирование значится в перечне признаков, наряду с ветхостью, утратой и порчей, указывающих на испорченность документа, вследствие чего такое свидетельство подлежит замене.

«По логике законодателя, ламинирование документов, выданных органами ЗАГС, является порчей документов и влечет невозможность их использования», — заявила адвокат.

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Накануне юрист Елена Кудерко посоветовала перед покупкой квартиры проверить не только документы, но и задать владельцу несколько неочевидных вопросов.

Она объяснила, что в первую очередь нужно проверить документы о собственности, например, договор купли-продажи или долевого участия в строительстве, акт ввода в эксплуатацию. Также стоит запросить приходный кассовый ордер, расписку или платежное поручение, чтобы подтвердить оплату.

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