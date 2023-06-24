Юрист напомнила о возможном непризнании ламинированных документов

Ламинированные документы иногда могут посчитать испорченными, поэтому свидетельства об актах гражданского состояния лучше сохранять в том виде, в котором они были выданы ЗАГСом. Об этом в субботу, 24 июня, предупредила адвокат Надежда Колотович в беседе с «Лентой.ру».

«С одной стороны, закон не содержит прямого запрета на ламинирование указанных документов», — заявила юрист.

Однако она привела отрывок из положений федерального закона «Об актах гражданского состояния», в котором ламинирование значится в перечне признаков, наряду с ветхостью, утратой и порчей, указывающих на испорченность документа, вследствие чего такое свидетельство подлежит замене.

«По логике законодателя, ламинирование документов, выданных органами ЗАГС, является порчей документов и влечет невозможность их использования», — заявила адвокат.

Накануне юрист Елена Кудерко посоветовала перед покупкой квартиры проверить не только документы, но и задать владельцу несколько неочевидных вопросов.

Она объяснила, что в первую очередь нужно проверить документы о собственности, например, договор купли-продажи или долевого участия в строительстве, акт ввода в эксплуатацию. Также стоит запросить приходный кассовый ордер, расписку или платежное поручение, чтобы подтвердить оплату.