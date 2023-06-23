Юрист посоветовала проверить неочевидные документы при покупке квартиры

Юрист Елена Кудерко 23 июня посоветовала перед покупкой квартиры проверить не только документы, но и задать владельцу несколько неочевидных вопросов.

В беседе с агентством «Прайм» она объяснила, что, в первую очередь, нужно проверить документы о собственности, например, договор купли-продажи или долевого участия в строительстве, акт ввода в эксплуатацию. Также стоит запросить приходный кассовый ордер, расписку или платежное поручение, чтобы подтвердить оплату.

Как отметила юрист, следует взять полную выписку из Единого государственного реестра недвижимости, которую может взять только сам собственник. Также рекомендуется запросить выписку из домовой книги, чтобы проверить, нет ли и других собственников.

Из неочевидных шагов Кудерко перечислила необходимость попросить у продавца справку из социального фонда о том, был ли использован материнский капитал на покупку квартиры. Помимо этого, следует проверить свидетельство о заключении или расторжении брака для понимания, есть ли права на объект у бывшего или нынешнего супруга.

Кроме того, юрист рекомендовала проверить наличие долгов у владельца квартиры. Запросите квитанции за оплату счетов по квартире за текущий и предыдущий месяц. В случае сомнений Кудерко посоветовала получить платежные документы, чтобы исключить наличие незапланированного долга уже после покупки.

По словам юриста, при приобретении недвижимости в Москве стоит выяснить, включен ли дом в программу реновации на сайте Правительства Москвы или в районной управе.

Ранее, 3 июня, в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что 84% россиян испытывают опасения при покупке квартиры, даже если речь идет не о первой недвижимости. По данным аналитиков, 23% россиян боятся ошибиться с выбором застройщика, 13% не решаются самостоятельно собирать и оформлять документы при покупке квартиры, еще 12% пугают будущие расходы на ремонт, мебель и бытовую технику, столько же россиян опасаются попасть на мошенников.